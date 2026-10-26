Axios: Netanyahu vroeg Trump om meer verkiezingssteun

WASHINGTON (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft bij de Amerikaanse president Donald Trump aangedrongen op meer zichtbare steun voor zijn campagne in aanloop naar de parlementsverkiezingen van dinsdag. Dat schrijft nieuwssite Axios, die zich baseert op anonieme bronnen.

Netanyahu sprak Trump in drie dagen tijd twee keer, zei een Amerikaanse ingewijde. Hij zou een voorstel hebben gedaan over hoe Trump eventuele steunbetuigingen zou kunnen formuleren. Het Witte Huis zou dat zien als teken dat de premier "wanhopig" is.

Een Israëlische bron meldt dat Netanyahu ook heeft geopperd dat Trump kan bellen met Israëlische journalisten. Een woordvoerder van de Likoed-partij van Netanyahu ontkende dat de premier de afgelopen dagen om meer steun voor zijn campagne heeft gevraagd.

Trump heeft eerder al publiekelijk steun uitgesproken voor Netanyahu, zijn bondgenoot in de oorlog tegen Iran. Hij noemde de Israëlische leider op sociale media onder meer sterk, dapper en geniaal.