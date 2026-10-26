Filipijnen onderzoeken laptop uit huis van Thomas Markle

De Filipijnse politie onderzoekt een laptop van Thomas Markle, de vader van hertogin Meghan, die gevonden is bij de doorzoeking van zijn huis. Volgens persbureau AFP worden er in de loop van de week resultaten verwacht. De laptop werd gevonden bij afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen.

De Filipijnse autoriteiten maakten afgelopen week bekend onderzoek te doen naar Thomas Markle, de 82-jarige schoonvader van de Britse prins Harry. Markles zoon deed vorige week aangifte van een vondst van een verzameling beelden van vermoedelijk seksueel kindermisbruik. Volgens The Sun zijn in het huis van Markle "honderden, zo niet duizenden" beelden gevonden.

Thomas Markle ontkende eerder tegenover de Daily Mail dat hij dergelijke beelden in zijn bezit had. Hij noemde het "walgelijke leugens". Hij heeft de Amerikaanse nationaliteit en leeft in Florida, nadat hij jaren in de Filipijnen had gewoond. De Filipijnen heeft beklemtoond dat er "juridische actie" tegen hem wordt ondernomen als er genoeg bewijs is verzameld.

Meghan is sinds haar bruiloft met Harry vervreemd van haar vader. Zij stelde zaterdag in een verklaring "zeer ontdaan" te zijn door het nieuws. Ze verklaarde ook dat ze al jaren geleden door de Britse politie was geïnformeerd over vermeend strafbaar gedrag van Markle.