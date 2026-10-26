Acteur Louis van Beek vestigt record met 400e luisterboek

Acteur Louis van Beek heeft zijn 400e luisterboek ingesproken. Volgens Thinium Audioproducties in Weesp heeft Van Beek hiermee een record gevestigd. De acteur sprak als 400e luisterboek een boek van zichzelf in: De vergeetachtige vleermuis en andere verhalen van Dierendokter Sam. Het boek verscheen najaar 2025 en werd deze zomer genomineerd door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren in Vlaanderen als beste kinderboek van het jaar.

Van Beek sprak het nieuwe luisterboek in samen met drie andere stemacteurs die samen met hem de verschillende karakters uit het verhaal vertolken. Het zijn Hymke de Vries, Enzo Coenen en Tara Hetharia. Van Beek: "Met deze drie extra acteurs en speciaal gecomponeerde muziek krijgt dit audioboek een heel bijzondere behandeling, met de sfeer van de sprookjesplaten uit mijn jeugd. Daar kan ik me erg op verheugen."

Van Beek begon in 2016 met het inspreken van boeken, naast zijn werk als acteur en theatermaker. De vergeetachtige vleermuis en andere verhalen van Dierendokter Sam is zijn eerste eigen boek. De acteur is een van de meest gevraagde voorlezers van het land. Hij staat bekend om zijn veelzijdigheid: hij las boeken in van Paolo Cognetti, Stefan Hertmans, Stephen King, John Grisham en David Baldacci, maar deed ook de biografieën van onder anderen Elton John en paus Franciscus. Ook de gedichten van Pim Lammers mocht hij voorlezen als luisterboek.

Behalve om het inlezen van luisterboeken is Van Beek ook bekend om het inspreken van animatiefilms. Zo is hij de Nederlandse stem van iconische personages zoals Octo Tentakel in SpongeBob SquarePants, Koning Julien in Lang leve koning Julien en Pap in Fairly Odd Parents. Het audioboek De vergeetachtige vleermuis en andere verhalen van Dierendokter Sam verschijnt dit najaar en zal te beluisteren zijn op alle bekende luisterboekenplatforms.