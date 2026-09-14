Organisatie festival Amsterdam geschokt na schietincident

De organisatie van het Amsterdamse festival Parels van de Stad reageert geschokt op een schietincident waarbij zaterdagavond twee mensen gewond raakten. "Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar hen."

De politie kreeg kort voor 21.30 uur meldingen binnen over schoten op het muziekfestival. Een man en een vrouw meldden zich daarna met een schampschot.

Zondagochtend is in Zwijndrecht een 19-jarige man aangehouden. De organisatie van Parels van de Stad is "de politie dankbaar voor het voortvarende onderzoek." Ze blijft hier volledig aan meewerken, "onder andere door alle relevante informatie waarover wij beschikken beschikbaar te stellen."

De organisatie van het festival geeft aan dat er zaterdag een "uitgebreide veiligheidsinzet" is geweest. "Dat er ondanks deze inzet toch een incident heeft kunnen plaatsvinden, nemen wij zeer serieus. Hoe dit heeft kunnen gebeuren maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de evaluatie die wij samen met de betrokken veiligheidspartners uitvoeren."