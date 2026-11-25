BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische coalitiepartij Vooruit heeft eisen op tafel gelegd om steun te kunnen geven aan een begrotingsakkoord. Als die niet worden ingewilligd, stapt de partij uit de regering, aldus partijvoorzitter Conner Rousseau woensdag.

Vooruit wil dat de automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen behouden blijft. Ook wil de partij dat er een soort miljonairsbelasting wordt ingevoerd.

De partij wil hierover duidelijkheid van de andere vier coalitiepartijen. Het heeft volgens Rousseau anders geen zin om nog wekenlang te onderhandelen.

De federale coalitie onder leiding van premier Bart De Wever onderhandelt al weken over een nieuwe begroting, waarin de komende jaren 10 miljard euro moet worden bezuinigd. Omdat de partijen hopeloos verdeeld zijn, diende De Wever eerder zijn ontslag in, maar dat werd niet aanvaard door koning Filip. De Wever heeft zichzelf tot oudjaar gegeven om alsnog tot een akkoord te komen.