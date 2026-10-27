Belgische tandarts met 'keelfetisj' krijgt jarenlange celstraf

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - Een 72-jarige tandarts met een keelfetisj heeft in Antwerpen zeven jaar cel opgelegd gekregen voor het misbruik van tientallen patiënten. Carl S. uit Wilrijk raakte opgewonden van de kokhalzende geluiden die vrouwen maakten terwijl hij vingers in hun keel stak. De autoriteiten vonden bij huiszoekingen video's waarop te zien was hoe de tandarts daarbij masturbeerde.

S. misbruikte zijn patiënten onder het mom van keelontsmettingen. Hij stak zijn vingers daarbij diep in de keel van zijn patiënten. Toen de autoriteiten hem na een klacht op het spoor kwamen, ontkende hij aanvankelijk iets te hebben misdaan. Na geconfronteerd te zijn met de beelden gaf hij toe dat hij een fetisj had.

Er hebben zich na een oproep van justitie 73 vrouwen gemeld in een periode van 25 jaar die door hem zouden zijn misbruikt. Het Openbaar Ministerie eiste een deels voorwaardelijke straf van vijf jaar, maar de rechtbank besloot S. veel zwaarder te straffen.