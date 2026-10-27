Mascha van Erven nieuwe mediadirecteur AVROTROS

Mascha van Erven volgt vanaf 1 januari 2027 Bart Barnas op als mediadirecteur van omroep AVROTROS. Van Erven was de afgelopen jaren werkzaam bij streamingdienst Disney+, waar zij verantwoordelijk was voor lokale producties in diverse Europese landen. Daarvoor werkte ze in verschillende functies binnen de publieke omroep.

"AVROTROS maakt programma's die geliefd zijn bij een groot en trouw publiek. Tegelijkertijd moeten we blijven vernieuwen om ook in de toekomst relevant te zijn", zegt Van Erven. Taco Zimmerman, algemeen directeur AVROTROS, kijkt uit naar de samenwerking, zegt hij. "Mascha brengt ruime ervaring mee in de ontwikkeling en productie van content én heeft een scherp oog voor hoe je programma's bij een breed publiek brengt."

Samen met Zimmerman en interim zakelijk directeur René Delwel vormt Van Erven straks de directie van AVROTROS. In haar nieuwe rol richt Van Erven zich op "de verdere ontwikkeling van de programmering, het bereiken van een breed en nieuw publiek en de versterking van de publieke omroep", aldus de omroep.