Bij Spaans treinongeluk betrokken verkeersleider ondervraagd

MADRID (ANP) - De verkeersleider die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk woensdagochtend in Spanje, is ondervraagd door de Guardia Civil. Dat schrijft de Spaanse nieuwssite Demócrata. Bij die treincrash ten zuiden van Madrid kwamen voor zover bekend 68 mensen om het leven. Tientallen inzittenden raakten gewond, sommige van hen ernstig.

De treinen botsten op elkaar nadat op het traject door een storing alle seinen op rood waren gesprongen en alle treinen tot stilstand kwamen. Desondanks kreeg een hogesnelheidstrein van Renfe toestemming weer te vertrekken, waarna deze op de stilstaande Iryo-trein botste. Enkele wagons ontspoorden door de klap.

Minister van Transport Óscar Puente sprak woensdag van een menselijke fout. Premier Pedro Sánchez, die afreisde naar de plek van het ongeluk, heeft een onderzoek bevolen.

Volgens Demócrata is bij de betreffende verkeersleider een verklaring afgenomen. Onduidelijk is wat deze persoon heeft gezegd over de keuze met fatale afloop.