Aanklager wil snijden in aantal getuigen zaak-Høiby

De aanklager in het proces tegen Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse koningin Mette-Marit, wil tijdens de behandeling van het hoger beroep minder getuigen aan het woord laten. Ook wil het Noorse Openbaar Ministerie verklaringen van tape laten horen, meldt de Noorse krant VG. De nieuwe advocaten van Høiby zijn het daar niet mee eens.

"We hebben al veertien getuigen aangemeld die bij de rechtbank hebben verklaard, en vier nieuwe getuigen", zeggen advocaten Alexander Greaker en Daniel Storrvik. Ze waarschuwen dat die lijst waarschijnlijk nog langer wordt. "De officier van justitie bepaalt welke getuigen hij wil laten optreden, maar gelukkig niet welke getuigen de verdediging wil laten horen. Wij gaan geen noodzakelijke bewijsvoering schrappen om een kortere getuigenlijst te krijgen."

Voor de eerste aanleg legden meer dan zeventig getuigen een verklaring af bij de rechtbank. Het hoger beroep in de zaak begint in februari en draait om twee verkrachtingen en mishandeling. Høiby werd daarvoor half juni veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

Er zijn vooralsnog zestien zittingsdagen gepland voor het hoger beroep. De behandeling bij de rechtbank duurde eerder dit jaar 28 dagen.