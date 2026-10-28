Regisseur voelde aanwezigheid Matthew Perry bij maken docu

Mary Robertson, de regisseur van de Netflix-documentaire The One About Matthew Perry, voelde de aanwezigheid van de overleden acteur tijdens de opnames van de driedelige serie. Dat gebeurde met name toen Robertson zijn zus Mia interviewde, zegt ze tegen Variety.

"Ik houd me niet bezig met theorieën over het paranormale, en ik geloof niet echt in ufo's, al mag je me gerust van het tegendeel overtuigen", schetst Robertson. "Maar ik voelde Matthew wel, en dat bedoel ik in meerdere opzichten."

"Ik voelde Matthew toen ik Mia interviewde, vooral toen we het erover hadden hoe hij zou willen dat de film eindigt", gaat Robertson verder. "Haar beeld van Matthew is zo scherp, zo intiem en zo tastbaar, en ze deed het geweldig om ons dicht bij haar ervaring met hem te brengen, met haar woorden, haar emoties en haar eerlijkheid. Niet alleen met haar stem, maar ook met de foto's en video's die ze heeft. Je krijgt een gevoel van Matthews aanwezigheid, en ik geloof dat hij er aan het einde voor mij was."

In The One About Matthew Perry praten vrienden en oud-collega's over de in 2023 overleden Perry, vooral bekend van zijn rol als Chandler in Friends. Daarin komt onder meer zijn jarenlange verslaving met alcohol en drugs aan bod. De voormalige Friends-collega's van Perry werkten niet mee aan de documentaire.