Koningshuis herdenkt prins Claus op 100e geboortedag

Het koningshuis heeft op sociale media een reeks oude foto's gedeeld van prins Claus. Het is zondag de 100e geboortedag van Claus von Amsberg, de wijlen echtgenoot van prinses Beatrix. Ter gelegenheid van de geboortedag brengen Willem-Alexander, Beatrix en Constantijn later op de dag een bezoek aan zijn geboorteplaats Hitzacker.

Op Instagram deelt het koninklijk huis beelden van de jonge Claus, onder anderen met zijn moeder en oudste zus. Ook zijn oude foto's te zien van Claus en Beatrix. In 1965 brachten ze een bezoek aan Hitzacker ter gelegenheid van hun verloving.

Claus overleed in 2002. Enkele jaren daarna keerde Beatrix ook al terug naar zijn geboorteplaats om een borstbeeld van hem te onthullen, is te zien op de foto's. In 2014 opende prinses Beatrix daar ook de Prinz-Claus-Promenade.