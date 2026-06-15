Boegbeeld van 'Dwaze Moeders' in Argentinië overleden

BUENOS AIRES (ANP) - Het gezicht en de voorzitter van de Argentijnse actiegroep Moeders van het Plaza de Mayo, Taty Almeida, is zondag overleden. Dat heeft de organisatie zelf bekendgemaakt.

De 95-jarige Almeida werd drie weken geleden opgenomen in een ziekenhuis in Buenos Aires. Taty Almeida, geboren als Lidia Stella Mercedes Miy Uranga op 28 juni 1930, was lerares. Met haar man Jorge Almeida kreeg zij drie kinderen.

Ze raakte betrokken bij het activisme na de verdwijning in 1975 van haar zoon Alejandro, destijds een 20-jarige geneeskundestudent. Hij was een linkse activist en lid van de guerrillagroep Revolutionair Volksleger (ERP). Taty Almeida heeft zijn stoffelijke resten nooit teruggevonden.

Al sinds 30 april 1977 vragen de Moeders van het Plaza de Mayo (voorheen bekend als de 'Dwaze Moeders') wekelijks op donderdag aandacht voor de verdwijningen en arrestaties van hun kinderen door militairen en/of inlichtingendiensten tijdens de laatste Argentijnse militaire dictatuur (1976-1983). Naar schatting verdwenen 30.000 mensen.

De groep moeders kreeg wereldwijd bekendheid dankzij opnames van de Nederlandse tv tijdens het WK voetbal in Argentinië in 1978.