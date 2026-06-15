Japanse coach prijst zijn spelers na gelijkspel tegen Oranje

DALLAS (ANP) - Bondscoach Hajime Moriyasu overlaadde zijn spelers van Japan met complimenten na het gelijkspel in de eerste groepswedstrijd op het WK tegen het Nederlands elftal (2-2). "Het is jammer dat we de wedstrijd niet hebben gewonnen", zei hij op een persconferentie in het Dallas Stadium. "Maar ik denk dat dit een goed resultaat voor ons is."

Japan kwam twee keer terug van een achterstand. "Onze spelers hebben nooit opgegeven. Er stond echt een team op het veld. Ze hebben gestreden voor wat ze waard zijn. We hebben geduldig en gedisciplineerd gespeeld en de druk op Nederland steeds iets verder opgevoerd. Mijn spelers hebben onze tactische plannen zeer goed uitgevoerd. Ze geloofden in onze speelwijze en raakten daarom ook niet in paniek toen we achterkwamen."

Tunesië is komende zaterdag de tweede tegenstander van Japan op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. "Ik verwacht dat we dan 3 punten pakken als ze mijn opdrachten opnieuw zo goed uitvoeren", besloot Moriyasu.