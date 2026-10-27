Brazilië onderzoekt buitenlandse financiering campagne Bolsonaro

BRASILIA (ANP/BLOOMBERG) - Brazilië stelt een onderzoek in naar mogelijke illegale buitenlandse financiering van de presidentscampagne van senator Flávio Bolsonaro, die zondag de verkiezingen verloor. Een rechter heeft de federale politie die opdracht gegeven. Het onderzoek richt zich onder meer op financiering door een groep die banden heeft met de Amerikaanse vicepresident JD Vance.

Rechter Flávio Dino wil dat onderzoekers kijken of mogelijk gebruik is gemaakt van buitenlandse middelen, diensten of andere voordelen voor politieke campagnes en of er tussenpersonen zijn ingeschakeld om dit te verbergen. De Braziliaanse wet verbiedt kandidaten en politieke partijen om geld of andere economische steun te ontvangen van buitenlandse entiteiten of regeringen.

Dino benadrukte dat het bevel niet betekent dat er sprake is geweest van illegale buitenlandse financiering. Wel zei hij dat beschuldigingen die tijdens de presidentsverkiezingen zijn geuit een onderzoek rechtvaardigen.

Flávio Bolsonaro is een zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro.