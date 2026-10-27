Taylor en Noslin scoren bij ruime zege Lazio op Sassuolo

SASSUOLO (ANP) - Lazio heeft de koppositie in de Serie A heroverd na een doelpuntrijke uitzege op Sassuolo: 2-6. De Nederlandse international Kenneth Taylor opende al in de tweede minuut de score voor de Romeinse voetbalploeg. Tijjani Noslin maakte twee doelpunten voor de club uit Rome in de tweede helft. Lazio liep door de zege drie punten uit op nummer 2 Internazionale.

In de eerste helft vielen al zes doelpunten. Kristian Thorstvedt maakte na zeven minuten gelijk voor Sassuolo (1-1), maar Lazio liep door treffers kort na elkaar van Gustav Isaksen en Romano Floriani Mussolini snel uit naar 1-3. Sassuolo moest na een halfuur verder met tien man na een rode kaart voor de Noor Thorstvedt. De thuisploeg vond ondanks het ondertal de aansluiting via een treffer van Sebastiano Esposito (2-3), maar in blessuretijd zette Mattia Zaccagni Lazio op 2-4.

In de tweede helft liet Noslin zijn klasse zien met twee rake afstandsschoten voor Lazio, dat ook nog twee strafschoppen kreeg. Zowel Zaccagni als Davide Frattesi miste vanaf 11 meter.