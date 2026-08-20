Britse premier noemt beveiliging Harry en Meghan privékwestie

LONDEN (ANP) - De Britse premier Andy Burnham vindt dat de beveiliging voor prins Harry en zijn vrouw Meghan een "privékwestie" is. Dat zei de minister-president toen hem werd gevraagd of de Britse overheid zou opdraaien voor de beveiliging van het koppel.

"Dit is een privézaak. Het is een zaak die Harry en Meghan aangaat, en we wensen hun het beste bij de stappen die ze zetten", zei Burnham volgens Britse media.

Woensdag brachten media het nieuws dat de hertog en hertogin van Sussex van plan zijn later dit jaar weer terug te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Het stel woonde sinds 2020 met hun kinderen in de Verenigde Staten. Dat jaar deden Harry en Meghan afstand van hun koninklijke taken binnen het koninklijk huis. Die stap betekende ook dat zijn gezin niet meer standaard werd beveiligd in het Verenigd Koninkrijk. Dat is al langer een twistpunt. Harry spande een zaak aan tegen de overheid over zijn beveiliging, maar die verloor hij.