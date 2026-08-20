Zes clubs tekenen eerste gezamenlijke cao in vrouwenvoetbal

ZEIST (ANP) - Zes clubs hebben de eerste gezamenlijke cao in het vrouwenvoetbal gesloten. Kampioen PSV, Ajax, AZ, Feyenoord, FC Twente en het gedegradeerde HERA United kwamen deze overeen met vakbonden VVCS en ProProf. Tot deze zomer hadden clubs ieder een eigen collectieve arbeidsovereenkomst.

In de gezamenlijke cao zijn zaken als doorbetaling bij zwangerschap en ziekte geregeld. Ook geldt voor speelsters een minimumaanstelling van 22 uur per week.

"Natuurlijk is het nog mooier wanneer straks iedereen meedoet, maar dit is al een belangrijke stap", reageert directeur Laura van Putten namens de Federatie van Betaald Voetbal Organisaties, die de clubs vertegenwoordigde.

"Zeven jaar na de eerste club-cao zetten we met deze gezamenlijke cao opnieuw een belangrijke stap. Tegelijkertijd hopen we dat deze cao een opmaat vormt voor andere clubs om zich aan te sluiten en zo gezamenlijk verder te bouwen aan een sterke en professionele toekomst voor het vrouwenvoetbal", reageren vakbondsdirecteuren Louis Everard (VVCS) en Ko Andriessen (ProProf).