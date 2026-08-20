Congo krijgt 70.000 vaccins tegen ebolavirus

KINSHASA (ANP) - De Democratische Republiek Congo (DRC) ontvangt 70.000 doses van een vaccin tegen het ebolavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat momenteel geen goedgekeurd vaccin.

Het vaccin dat naar de DRC gaat, is bewezen effectief tegen de vaker voorkomende zaïrevariant. Het is niet bekend of dit vaccin ook helpt tegen de bundibugyovariant die in het land bijna 2500 mensen het leven heeft gekost. Volgens de WHO suggereren data uit onderzoeken in het laboratorium en met dieren dat het vaccin enige bescherming biedt.

20.000 doses worden gebruikt in een studie naar de effecten van het vaccin op de bundibugyovariant, de rest gaat naar eerstelijns- en zorgmedewerkers. De WHO verwacht dat de studie belangrijk nieuw bewijs zal opleveren. Momenteel zijn meerdere vaccins specifiek voor de bundibugyovariant in ontwikkeling.