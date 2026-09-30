Griekse bondscoach probeert euforie na sterke start te temperen

THESSALONIKI (ANP) - Bondscoach Ivan Jovanović van de Griekse voetballers probeert de euforie rond het nationale elftal wat te temperen. "We hebben twee grote overwinningen behaald en de fans blij gemaakt, maar er is nog een lange weg te gaan", sprak de 64-jarige Serviër op een persconferentie in Thessaloniki, waar de Grieken donderdag het Nederlands elftal in de Nations League ontvangen.

Griekenland startte de Nations League met twee zeges in uitwedstrijden op rij, tegen Servië (1-2) en Duitsland (0-1). Vooral die laatste zege maakte veel los in het land. "Als je wint, is iedereen blij hier. Als het slecht gaat, dan vertrekken de mensen", aldus Jovanović, die sinds juni 2024 bondscoach is van Griekenland.

De wedstrijd tegen het Nederlands elftal in het Toumba-stadion in Thessaloniki, dat plaats biedt aan ruim 28.000 mensen, is uitverkocht. De Griekse bond moest veel supporters teleurstellen. Het stadion had vier keer uitverkocht kunnen zijn, zoveel belangstelling was er.