Brussel wil van elk EU-land plan voor risico's klimaatverandering

BRUSSEL (ANP) - Brussel wil dat elke lidstaat een strategisch plan aanlevert hoe het omgaat met de risico's die het gevolg zijn van klimaatverandering. Dat staat in een richtlijn die de Europese Commissie dinsdag presenteert voor klimaatbestendigheid in de EU.

Met die nationale plannen kan Brussel beter in kaart brengen waar de grootste risico's zitten door klimaatverandering, zoals bosbranden of overstromingen, en wie daar de verantwoordelijkheid voor draagt. Zo hoopt Brussel op een beter overzicht van de klimaatgevaren binnen de EU en dat het beter kan inschatten waar investeringen nodig zijn voor aanpassingen tegen klimaatverandering.

Een van de manieren waarop Brussel de EU weerbaarder wil maken tegen klimaatrisico's is door een gezamenlijke alliantie voor klimaatverzekeringen op te richten. Daarmee wil Brussel voorkomen dat bepaalde gebieden in Europa niet verzekerd zullen worden in het geval van natuurrampen, waarmee ze economisch onaantrekkelijker worden.

"We moeten klimaatrisico's beter integreren in onze planning en besluitvorming", zei Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) bij de presentatie van de richtlijn. "Ook bij de bouw van infrastructuur, zoals bruggen." Volgens Hoekstra helpt "elke euro die vandaag in klimaatbestendigheid wordt geïnvesteerd, om morgen banen, bedrijven en bestaansmiddelen te beschermen" in Europa.