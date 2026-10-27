VRT blijft bij beslissing om deel te nemen aan songfestival

De Belgische VRT blijft bij de eerdere beslissing om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. Dat heeft de Belgische publieke omroep laten weten in een eerste reactie op het nieuws dat Nederland heeft besloten toch niet mee te doen.

Een woordvoerder van VRT laat weten te hebben kennisgenomen van het besluit van de NPO. "Die beslissing is het gevolg van de interne afweging en besluitvorming in Nederland en doet geen afbreuk aan de veranderingen die de voorbije periode binnen de EBU in gang zijn gezet."

De woordvoerder stelt dat de VRT bij de beslissing blijft om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival van 2027 en dat de keuze is gemaakt "op basis van onze eigen afweging" en omdat de VRT de veranderingen binnen de EBU wil "blijven ondersteunen en beïnvloeden."

De NPO maakte dinsdag bekend dat er toch geen Nederlandse deelnemer wordt gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. Het is voor het tweede jaar op rij dat Nederland niet meedoet aan het evenement. Naast Nederland heeft ook Ierland al aangegeven opnieuw niet mee te doen. Van andere landen die de afgelopen editie van het songfestival hebben geboycot, hebben ook Spanje en IJsland al aangegeven dat zij de boycot in stand willen houden.