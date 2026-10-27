Opkomst Israëlische verkiezingen tot nu toe hoogste sinds 1981

JERUZALEM (ANP/AFP) - De opkomst bij de Israëlische parlementsverkiezingen in de eerste drie uur na het openen van de stembureaus bedraagt 16,68 procent. Dit is het hoogste percentage in deze fase van de verkiezingen sinds 1981, aldus de Centrale Verkiezingscommissie.

Het zijn belangrijke verkiezingen voor de huidige premier Benjamin Netanyahu. Het is de eerste keer dat er gestemd wordt voor het parlement sinds de oorlogen in Gaza, Libanon en Iran zijn begonnen. Hij krijgt veel kritiek op zijn veiligheidsbeleid.

Verschillende Israëlische partijen hebben zich verenigd onder twee grote, zogenoemde electorale blokken. Een blok staat onder leiding van Netanyahu. Daarbij zijn extremistisch-religieuze partijen aangesloten. Het blok van oppositiepartijen is tegen samenwerking met de huidige premier. In de peilingen gaan de coalities gelijk op en behaalt geen van hen een meerderheid. Mogelijk kan de steun van Arabische partijen, die door sommige partijen worden uitgesloten, doorslaggevend zijn.

Arabische stembiljetten

Voorzitters van lokale besturen en partijvertegenwoordigers in Arabische gemeenschappen meldden een tekort aan Arabische stembiljetten bij verschillende stembureaus, aldus de Israëlische krant Haaretz. De Centrale Verkiezingscommissie zegt op de hoogte te zijn en te werken aan een oplossing.

Volgens de Arabische partij Ra'am zijn er ook gescheurde stembiljetten gevonden, waarvan wordt vermoed dat dit met opzet is gedaan. De partij heeft een klacht bij de verkiezingscommissie ingediend waarin wordt gesteld dat er een systematische campagne wordt gevoerd om het stemmen op de partij te verstoren.