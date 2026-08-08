SEOUL (ANP/RTR) - De voetbalbond van Zuid-Korea (KFA) heeft zijn excuses aangeboden na mediaberichten dat de bond in 2011 en 2012 seksuele diensten heeft geregeld en betaald voor buitenlandse scheidsrechters die in het land waren voor interlands. De Zuid-Koreaanse zender JTBC berichtte donderdag over de diensten, onder meer voor arbiters die in Zuid-Korea waren voor kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2014 en de Spelen van 2012.

"We bieden onze oprechte excuses aan voor de onrust die is ontstaan ​​door diverse kwesties rondom de bond, die aan het licht zijn gekomen tijdens een parlementaire hoorzitting en een ongekende huiszoeking en inbeslagname. En door berichten over gebeurtenissen van meer dan tien jaar geleden, waarvan velen binnen de organisatie niet op de hoogte waren", meldde de KFA. "De bond wil duidelijk maken dat ongepast gedrag van deze aard, of het gebruik van bedrijfscreditcards voor dergelijke doeleinden, momenteel absoluut niet plaatsvindt."