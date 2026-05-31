Burgemeester New York houdt woord en boycot Israel Day Parade

NEW YORK (ANP) - Burgemeester Zohran Mamdani heeft zondag de jaarlijkse Israel Day Parade in New York geboycot. Mamdani is de eerste burgemeester van de Amerikaanse stad die niet deelneemt aan de jaarlijkse mars.

Rond het middaguur trokken duizenden mensen door de straten van Manhattan, zwaaiend met Israëlische vlaggen en blauw-witte ballonnen. De organisatie en de politie hadden 40.000 deelnemers verwacht, maar dat waren er "aanzienlijk minder", meldde The New York Times.

De parade wordt sinds 1964 gehouden uit solidariteit met Israël. New York herbergt zo'n 1 miljoen Joodse inwoners, de grootste stedelijke Joodse bevolking buiten Israël.

Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, stelt dat Israël genocide pleegt in Gaza en al decennia stelselmatig de rechten van Palestijnen schendt. "Tijdens de verkiezingscampagne heb ik al gezegd dat ik de parade niet zou bijwonen", zei hij eerder deze week. "En ik heb mijn opvattingen over de Israëlische regering overduidelijk gemaakt."