Jurriën Timber sluit donderdag aan bij het Nederlands elftal

ZEIST (ANP) - Jurriën Timber sluit donderdag aan bij de WK-selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Arsenal vliegt mee naar New York voor een trainingskamp en een oefenduel met Oezbekistan. Dat meldt een woordvoerder van Oranje.

De 24-jarige Timber liep in maart een liesblessure op en hervatte afgelopen woensdag de groepstraining van de kampioen van Engeland. Hij mocht zaterdag na 66 minuten invallen in de verloren finale van de Champions League tegen Paris SG en speelde tot aan het einde van de verlenging mee. Timber vierde zondag met zijn ploeggenoten de landstitel van Arsenal met een parade door Londen.

Het Nederlands elftal oefent woensdag zonder Timber tegen Algerije in De Kuip. De vriendschappelijke interland tegen Oezbekistan wordt op 8 juni gespeeld.

Koeman en zijn spelers vliegen op 9 juni naar Kansas City, waar ze in de groepsfase van het WK trainen en slapen. Voor Oranje begint het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan in Dallas.