Zoontje Johnny de Mol kijkt graag oude shows van oma Willeke

Fender, de 6-jarige zoon van Johnny de Mol en Anouk van Schie, kijkt graag naar oude optredens van zijn oma Willeke Alberti. Dat vertelde De Mol zondag aan RTL Boulevard tijdens de première van De Film van Rutger, Thomas & Paco 2. Fender maakt daarin zijn acteerdebuut.

"Als hij bij oma Willeke thuis is, zijn ze de hele dag dvd's aan het kijken van oude shows van oma", vertelde De Mol. "Hij heeft gewoon een enorme passie voor dit vak en dat merk je gewoon nu al op deze jonge leeftijd. Ongelooflijk."

Fender zelf deelde dat hij voor deze nieuwe film al goed bekend was met het YouTube-duo Rutger Vink en Thomas van Grinsven, omdat hij veel naar hun filmpjes op het videoplatform kijkt en ook hun boeken heeft gelezen. De Film van Rutger, Thomas & Paco 2 is het vervolg op de eerste film, die vorig jaar verscheen.