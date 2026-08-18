Haakon en Mette-Marit bezoeken koning Harald in ziekenhuis

De Noorse kroonprins Haakon en zijn echtgenote kroonprinses Mette-Marit hebben dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan koning Harald in het Rikshospitalet in Oslo. Dat blijkt uit foto's van het Noorse persbureau NTB, die zijn gepubliceerd door Noorse media. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen vanwege een vochtophoping in zijn lichaam.

Op de foto's is te zien dat Haakon en Mette-Marit samen in de auto zitten die aankomt bij het ziekenhuis. Het is een van de zeldzame keren dat de kroonprinses in het openbaar is gezien sinds ze op 14 juli werd ontslagen uit het ziekenhuis na een longtransplantatie. Op de foto's is in een andere auto ook prinses Astrid te zien, de zus van koning Harald.

Het Noorse hof meldde maandag dat Harald de afgelopen weken is behandeld voor de bloedziekte hemolytische anemie en dat dat heeft geleid tot een vochtophoping waarvoor een ziekenhuisbehandeling nodig is. Harald is de komende twee weken met ziekteverlof.