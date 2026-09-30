Burnham: vermoeden dat Iran rol speelde bij incident vliegbasis

LONDEN (ANP) - De Britse overheid vermoedt dat Iran een rol speelde bij het incident bij de luchtmachtbasis bij Fairford afgelopen zondag. Dat zegt premier Andy Burnham in een interview met de BBC. "We zullen er te zijner tijd meer over zeggen, maar we kunnen bevestigen dat we vermoeden dat Iran betrokken was", aldus Burnham.

Vijf Britse mannen werden zondag opgepakt en drie witte busjes niet ver van de luchthaven werden door de explosievendienst gecontroleerd. Verder is er nog weinig bekend over het incident.