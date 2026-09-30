Máxima hoort over innovaties binnen de visserijsector

Koningin Máxima heeft zich tijdens haar bezoek aan Urk verdiept in technologische innovaties binnen de visserijsector. Bij VCU Robotics kreeg ze uitleg over een robot die zalm automatisch verpakt. Ook werd ze bijgepraat over een machine die op een scherm precies laat zien waar achtergebleven graten in een vis zitten, wat het schoonmaken ervan een stuk makkelijker maakt.

VCU-topman Arie Baak stelde de koningin daarna voor aan werk- en leerstudenten, die de machines in elkaar zetten en testen. Máxima wilde weten of zij meer op school of in de praktijk leren en kreeg uitleg over hun werk. Baak vertelde haar ook over de scholen waarmee het bedrijf samenwerkt.

Ook de groei van het bedrijf kwam aan bod. Zo vertelde Baak dat VCU bezig is met een nieuw pand. Máxima benadrukte dat een bedrijf ruimte nodig heeft om te groeien, wat door Baak werd beaamd. Hij zei, waar ook burgemeester Bart Jaspers Faijer bij stond, te hopen op goedkeuring van de gemeente. "Daarom kijk ik lief naar de burgemeester", zei de koningin lachend.