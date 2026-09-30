Herman van der Zandt eert 'geweldig energieke' Paulien Cornelisse

Herman van der Zandt is "ongelofelijk verdrietig" door het overlijden van Paulien Cornelisse. De 50-jarige schrijfster en cabaretière overleed woensdag aan de gevolgen van kanker. Cornelisse was als jurylid naast presentator Van der Zandt te zien in het KRO-NCRV-programma De slimste mens.

"Paulien was lief, grappig en ook - zelfs tussen behandelingen in - geweldig energiek", zegt Van der Zandt in een verklaring. "Altijd positief en vol met plannen en verhalen. Samen met eindredacteur Harm-Jan bouwden we in korte tijd echt een bijzondere band op. Ik ga haar enorm missen en wens alle liefs aan haar familie en vrienden."

De presentator en schrijfster waren sinds vorig jaar zomer het nieuwe gezicht van de kennisquiz van KRO-NCRV. Zij volgden destijds presentator Philip Freriks en jurylid Maarten van Rossem op. Het derde seizoen met Van der Zandt en Cornelisse is momenteel op NPO 1 te zien. Uit respect voor haar overlijden is de uitzending van woensdagavond geschrapt.