Canada en Turkije halen banden aan bij bezoek Carney aan Erdogan

ANKARA (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Canada en Turkije gaan meer met elkaar samenwerken, vooral op het gebied van handel, energie en defensie. De Canadese premier Mark Carney was op bezoek bij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om de nauwere samenwerking te bezegelen.

Carney zei na afloop van de ontmoeting dat het strategisch partnerschap "nieuwe mogelijkheden creëert voor werknemers en bedrijven, en meer veiligheid en welvaart voor onze beide volken". Erdogan sprak de verwachting uit dat het handelsvolume tussen beide landen met miljarden dollars zal groeien. Volgende maand gaan handelsgesprekken van start.

Canada kan Turkije helpen met de energievoorziening door gas, nucleaire technologie en kritieke mineralen te leveren, zei Carney. De twee leiders sloten ook een akkoord voor nauwere samenwerking tussen defensiebedrijven uit beide landen en spraken af dat het aantal passagiersvluchten tussen de twee landen wordt uitgebreid.