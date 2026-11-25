BRUSSEL (ANP/RTR) - De Catalaanse oud-regiopresident Carles Puigdemont heeft aangekondigd 12 december terug te keren naar Spanje. De separatistenleider zat jarenlang in ballingschap, maar vorige maand besloten Spaanse rechters dat hij aanspraak maakte op gratie. Deze week werd de laatste strafzaak tegen hem gesloten.

Puigdemont werd vervolgd omdat hij in 2017 een referendum hield over de onafhankelijkheid van Catalonië. De Spaanse regering had geen toestemming gegeven voor dat referendum en verweet de regiopresident bovendien dat hij overheidsgeld had verduisterd om de stembusgang te kunnen organiseren. Puigdemont vluchtte naar België om een straf te ontlopen.

De amnestieregeling kwam tot stand na de vorige verkiezingen. Premier Pedro Sánchez sloot een deal met de Catalaanse separatistische partijen om aan de macht te kunnen blijven. Puigdemont zei afgelopen week dat ze Sánchez' "machtshonger" hadden gebruikt om de gratie en andere toezeggingen voor Catalonië te regelen.