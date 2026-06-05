SEOUL (ANP/RTR) - De Zuid-Koreaanse minister van Arbeid heeft grote techbedrijven van het land, waaronder Samsung Electronics, opgeroepen hun hoge winsten meer te delen. Hij waarschuwde dat de ongekend hoge winsten in de chipsector vanwege de AI-hausse de ongelijkheid dreigen te vergroten.

De Zuid-Koreaanse chipmakers Samsung en SK Hynix hebben de afgelopen tijd flink geprofiteerd van de grotere vraag naar geheugenchips door de opmars van AI. Minister Kim Young-hoon zei in een interview met persbureau Reuters dat bedrijven als Samsung zouden moeten overwegen de extra winsten te delen met leveranciers, onderaannemers en hun werknemers, gezien hun bijdrage aan de bedrijfsgroei. De regering van Zuid-Korea, bedrijven, vakbonden en leveranciers moeten hierover volgens hem een publiek debat voeren.

De minister hielp onlangs bij de totstandkoming van het loonakkoord tussen Samsung en de vakbond. Daardoor werd een grote staking voorkomen en kregen werknemers in de chipfabrieken forse bonussen.