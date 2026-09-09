LONDEN (ANP/RTR/AFP) - Door de technische storing op dinsdag bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook woensdag vluchten geannuleerd. Volgens Flightradar24 zijn 177 vluchten geschrapt, bijna allemaal op London Heathrow Airport. De Britse luchtverkeersleiding National Air Traffic Service (NATS) waarschuwt dat het herstel "tijd zal kosten".

In een bericht op X meldt Flightradar24 dat dinsdag ongeveer 1300 vluchten in het Verenigd Koninkrijk werden geannuleerd.

De "zeer complexe" storing "heeft problemen veroorzaakt voor het hele luchtverkeersnetwerk en het herstel zal tijd kosten", aldus NATS. De organisatie verklaarde dat de storing die de verstoringen veroorzaakte "opgelost" was en dat er "zo hard mogelijk gewerkt wordt om de achterstand in vluchten weg te werken".

Dinsdag werden tientallen vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Andere vluchten liepen vertraging op.