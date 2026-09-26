Cubaanse minister haalt uit naar VS bij debat VN

NEW YORK (ANP) - Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook "wreder en gevaarlijker geworden", zei de minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Parrilla tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering.

"Het is alarmerend om te zien hoe expansionisme, toe-eigening, plundering, verovering en militaire en economische agressie oprukken", zei hij, eraan toevoegend dat de VS ernaar streven om "vrede op te leggen door middel van kracht". De Amerikaanse vertegenwoordiger in de zaal liep vervolgens weg.

De minister hekelde de grote druk van de VS op Cuba, onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. Hij zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan en zei ook dat Cuba zichzelf zal beschermen. "Cuba is geen bedreiging. De blokkade is een bedreiging." Rodríguez Parrilla hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS.