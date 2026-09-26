Georgië ontslaat bondscoach Sagnol na nederlaag in Nations League

TBILISI (ANP) - De Fransman Willy Sagnol is niet langer bondscoach van het Georgische voetbalelftal. De bond van het land in de Kaukasus meldt op zijn website het ontslag van de oud-international en voormalig speler van Bayern München. Ramaz Svanadze, bondscoach van Georgië onder 21, is aangesteld als zijn opvolger.

Georgië maakte vrijdag een slechte start in de Nations League door in eigen huis met 1-0 te verliezen van Noord-Ierland.

Sagnol was sinds februari 2021 bondscoach. Hij leidde Georgië naar de eerste deelname aan het EK. De ploeg haalde op de Europese eindronde van 2024 in Duitsland de laatste zestien. Sagnol kon Georgië niet naar het WK loodsen.