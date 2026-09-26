Heracles verstevigt koppositie eerste divisie na winst op Vitesse

ALMELO (ANP) - Heracles Almelo heeft zijn koppositie in de eerste divisie verstevigd. De ploeg van trainer Vincent Heilmann won in eigen huis met 2-0 van Vitesse. De Overijsselse club komt op 21 punten en heeft de voorsprong op nummer 2 Almere City vergroot tot 5 punten.

Almere leed vrijdag een late nederlaag op bezoek bij FC Dordrecht (3-2). Vitesse heeft na acht duels 13 punten en staat zesde.

Jean-Paul N'djoli opende in de elfde minuut de score voor de thuisploeg. Vlak voor rust werkte Vitesse-verdediger Omar Achouitar de bal in eigen doel en verdubbelde zo de voorsprong voor Heracles: 2-0. In de tweede helft met weinig grote kansen kwamen beide ploegen niet meer tot scoren.