Rechtbank behandelt stalkingzaak rond FunX-dj Fernando Halman

De rechtbank in Amsterdam behandelt woensdagochtend de strafzaak tegen een 39-jarige vrouw uit Stadskanaal die wordt verdacht van het belagen van radio-dj Fernando Halman. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de vrouw beweerd een relatie met hem te hebben gehad en heeft ze Halman lastiggevallen op sociale media.

Daniëlle T. zou de FunX-presentator in 2023 langere tijd hebben belaagd door hem onder meer WhatsApp-berichten en e-mails te sturen en berichten en geluidsfragmenten over hem op sociale media te plaatsen. Volgens het Openbaar Ministerie benaderde zij daarnaast verschillende juicekanalen met de bewering dat zij een affaire met de radio-dj heeft gehad. Ook zou zij hebben gesteld dat hij zich schuldig maakte aan wangedrag en misbruik van zijn machtspositie.

Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachte dat zij met haar gedrag de eer en goede naam van de radio-dj heeft aangetast.

De 45-jarige Halman is zelf woensdag niet aanwezig tijdens de zitting. De rechtbank doet op een later moment uitspraak.