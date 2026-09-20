Deense premier zwijgt over Groenland-akkoord VS tot ondertekening

KOPENHAGEN (ANP/DPA) - De Deense premier Mette Frederiksen geeft geen details over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland totdat dit daadwerkelijk ondertekend is. Tegen de Deense omroep TV 2 zei Frederiksen ook dat zij en de Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen geen deal zouden ondertekenen "als die niet goed is voor Groenland".

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vrijdag op zijn platform Truth Social een doorbraak aan in het door de VS gecreëerde geschil. De regeringen van Denemarken en Groenland lieten vervolgens weten dat in de komende week een akkoord zou kunnen worden ondertekend.

Trump schreef in zijn bericht onder meer dat het akkoord de VS de vrijheid geeft "om te doen wat nodig is in Groenland" om de veiligheid van zowel Groenland als de VS te waarborgen. Denemarken en Groenland hebben Trumps lezing van de inhoud van het akkoord niet bevestigd.

Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de Algemene Vergadering van de VN is.