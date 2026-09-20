Liverpool boekt kleine zege op Bournemouth, belangrijke rol Gakpo

BOURNEMOUTH (ANP) - Liverpool heeft in de Premier League een kleine overwinning geboekt. Het elftal van trainer Andoni Iraola was te sterk voor Bournemouth: 0-1.

Alexander Isak maakte na een klein uur spelen het doelpunt. Oranje-international Cody Gakpo stond met een goede voorzet vanaf de rechterflank aan de basis van die treffer.

Naast Gakpo, die speelde als rechtsbuiten, had ook aanvoerder Virgil van Dijk een basisplaats. Ryan Gravenberch viel in de slotfase in. Jeremie Frimpong bleef op de reservebank zitten. Gakpo, Van Dijk, Gravenberch en Frimpong maken allemaal deel uit van de selectie van het Nederlands elftal van bondscoach Xavi Hernández voor de komende vier wedstrijden in de Nations League.