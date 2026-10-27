Graspop verdedigt komst Marilyn Manson na kritiek

De organisatie van het Belgische metalfestival Graspop verdedigt de boeking van Marilyn Manson, nadat er kritiek is ontstaan op zijn komst. De Amerikaanse zanger staat op 19 juni 2027 op het festival, maar sommige bezoekers zijn daar niet blij mee vanwege de beschuldigingen van seksueel misbruik en mishandeling tegen hem.

"We zijn ons bewust van de ernstige beschuldigingen die met zijn naam worden geassocieerd en begrijpen dat onze keuze vragen en kritiek oproept", laat de organisatie weten aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Volgens Graspop is Manson geboekt vanwege zijn muzikale werk. "Een artiest programmeren betekent niet dat we diens persoonlijke gedrag goedkeuren of grensoverschrijdend gedrag relativeren."

Meerdere vrouwen beschuldigden Manson de afgelopen jaren van seksueel misbruik en mishandeling, onder wie zijn voormalige partner Evan Rachel Wood. De zanger heeft de aantijgingen steeds ontkend. In januari 2025 besloot het Openbaar Ministerie in Los Angeles hem niet strafrechtelijk te vervolgen. Een deel van de beschuldigingen was verjaard en voor andere ontbrak volgens justitie voldoende bewijs.

Manson trad in 2018 voor het laatst op tijdens Graspop. De komende editie van het festival vindt plaats van 17 tot en met 20 juni 2027.