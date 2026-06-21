Diplomaat: delegatie Iran blijft in gesprek met VS in Zwitserland

LUZERN (ANP/AFP) - Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten, met bemiddeling van Pakistan en Qatar. De gesprekken zijn gericht op het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zei een diplomaat die op de hoogte is van de onderhandelingen zondagavond tegen persbureau AFP.

"De Iraanse delegatie blijft deelnemen aan de gesprekken en heeft tegenover de bemiddelaars geen enkel voornemen geuit om te vertrekken", aldus de diplomaat.

Eerder op zondag meldden de Iraanse persbureaus Tasnim en Fars dat de Iraanse delegatie de locatie van de onderhandelingen met de VS had verlaten uit protest tegen het dreigement dat de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de gesprekken uitte om Iran opnieuw aan te vallen.

Op X citeerde ook een verslaggever van nieuwssite Axios een diplomatieke bron die ontkende dat de Iraniërs waren weggelopen.