Netflix niet geïnteresseerd in film over OpenAI-topman

Netflix heeft geen interesse om de film Artificial over OpenAI-topman Sam Altman over te nemen. Dat melden doorgaans goed ingevoerde vakmedia als Variety en The Hollywood Reporter. Onlangs werd bekend dat Amazon MGM Studios de film van Luca Guadagnino, die bijna af is, niet meer uit wil brengen.

Volgens Variety hebben ook andere potentiële kopers als Focus Features en A24 zich teruggetrokken. Er is nog wel interesse voor de film vanuit Mubi en Neon.

De film van Guadagnino werd vorig jaar aangekondigd, maar deze week trok Amazon zich terug. Artificial gaat over Altman en de turbulente periode in 2023 waarin hij binnen een paar dagen werd ontslagen en opnieuw aangenomen. Het besluit om de film niet uit te brengen komt een aantal maanden nadat Amazon bekendmaakte miljarden te investeren in OpenAI.