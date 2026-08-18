Dode en ruim 200 zieken door uitbraak salmonella in VK

LONDEN (ANP) - In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan tweehonderd personen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Een van hen is overleden.

De gezondheidsautoriteiten melden dat de eerste besmetting in augustus vorig jaar werd vastgesteld en dit jaar nog eens 206 infecties. Vooral in juli werden veel meldingen gedaan. Ruim een op de drie moest naar het ziekenhuis. De meeste mensen raakten besmet in Engeland, een klein aantal in Schotland, Wales en Noord-Ierland.

Het onderzoek naar de oorsprong van de uitbraak loopt nog. Er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren. Onder meer kippen kunnen drager zijn van salmonella en de bacterie doorgeven. Salmonella zit vooral in dierlijke producten. De kans dat mensen elkaar besmetten, is klein.

De meeste mensen krijgen milde klachten die vanzelf overgaan. Het gaat om onder meer diarree, buikkrampen, misselijkheid en overgeven. De bacterie is gevaarlijker voor jonge kinderen, ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.