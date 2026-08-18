Koning Charles begint aan zomervakantie in Balmoral

Koning Charles is dinsdag begonnen aan zijn zomervakantie in het Schotse Balmoral. Het Britse hof deelde foto's op Instagram waarop te zien is hoe de vorst wordt welkomgeheten. Charles brengt de zomer traditiegetrouw door in Balmoral, waar hij een kasteel en landgoed bezit.

De koning werd verwelkomd met een ceremonie, waarbij een erewacht van het Royal Regiment of Scotland aanwezig was. Daarbij maakte hij onder meer kennis met korporaal Cruachan IV, een shetlandpony die als mascotte van het regiment fungeert. Verder schudde Charles ook handen van toeschouwers die naar de poorten van Balmoral Castle waren gekomen om hem te zien.

Charles kwam eerder deze maand al aan in Schotland, waar hij nog diverse bezoeken aflegde. Volgens het Britse hof heeft hij het in augustus zelfs "druk gehad in Schotland". De koning ontmoette onder meer het Assynt Mountain Rescue-team en bezocht de dorpen Halkirk en Castletown.