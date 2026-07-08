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Doden door Israëlische aanval in zuiden van Libanon

08 jul , 19:50Buitenland
anp080726237 1
ANP
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NABATIEH (ANP) - Door een Israëlische droneaanval in het zuiden van Libanon zijn twee mannen omgekomen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het persbureau vond de aanval plaats in de buurt van een ziekenhuis in de plaats Nabatieh al-Fawqa.
Eerder werd aangekondigd dat vertegenwoordigers van Israël en Libanon elkaar volgende week zouden treffen in Rome om verder te praten over een vredesdeal. Woensdag zei een Libanese bron echter dat dit alleen zou gebeuren onder de voorwaarde dat Israël zich terugtrekt uit twee gebieden in het zuiden van Libanon, zoals eerder afgesproken in een voorlopig akkoord.
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