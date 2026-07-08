GARDEREN (ANP) - Miguel Ángel Sánchez Muñoz, roepnaam Míchel, eist dat alle spelers van Ajax een winnaarsmentaliteit ontwikkelen. "Daarnaast is het voor mij belangrijk dat onze fans trots zijn op hoe we voetballen", zei de nieuwe trainer van de club uit Amsterdam tijdens zijn eerste gesprek met Nederlandse journalisten.

De 50-jarige Míchel, die vorig seizoen degradeerde met Girona, bekeek veel wedstrijden van Ajax terug. "Ze creëerden weinig kansen", weet hij. "Daarnaast zochten ze te weinig diepte. Ik wil aanvallend spelen. Als er één speler druk zet, moet iedereen hem helpen. Verdedigen doen we met z'n allen. Alle data wijzen uit dat mijn spelers in een hoog tempo kunnen spelen. Dat wil ik zien."

De opvolger van Óscar García communiceert voorlopig in het Spaans met de media. Een tolk vertaalt zijn teksten in het Nederlands. "Ik neem Engelse les en als ik hier lang blijf, wil ik ook een beetje Nederlands spreken", stelde hij.