GARDEREN (ANP) - Daley Blind twijfelde geen moment toen hij zijn carrière bij Ajax kon afsluiten. "Dit is wat ik wilde", vertelde hij na zijn eerste training voor het nieuwe seizoen. "De cirkel is rond, zoals ze zeggen. Voor mij is dit een droom die uitkomt."

De 36-jarige Blind is voor de derde keer teruggekeerd bij de club waar hij in 2008 als prof debuteerde. Ajax verhuurde de 108-voudig international aan FC Groningen en nam hem in 2018 over van Manchester United. Blind verliet Ajax drie jaar geleden voor Bayern München en speelde de afgelopen seizoenen bij Girona onder Míchel Sánchez, de nieuwe Spaanse trainer van Ajax.

Blind maakte dertien doelpunten in 333 duels voor Ajax. Hij stond de afgelopen maanden in de belangstelling van meerdere clubs. "Maar ik wilde maar een ding, toen de deur bij Ajax op een kier stond. Gelukkig is het nu helemaal rondgekomen."