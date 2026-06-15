Doden en gewonden in Oekraïne door Russische aanvallen

KYIV (ANP) - Bij diverse luchtaanvallen door Rusland op Oekraïne zijn zeker vijf mensen gedood. Ook vielen op diverse plaatsen gewonden. Dat melden de Oekraïense autoriteiten in de nacht van zondag op maandag.

Vijf reddingswerkers in Kharkiv zijn omgekomen en minstens vijf anderen raakten gewond door Russische luchtaanvallen terwijl ze branden bestreden. Dat deelde de minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko op Telegram.

Ondertussen meldde de burgemeester van Kyiv, Vitali Klitsjko, luchtaanvallen met raketten en drones op de hoofdstad. Volgens hem wisten de Oekraïense verdedigingssystemen diverse luchtaanvallen af te slaan, maar is er toch sprake van schade en gewonden. Hij spreekt van zeker tien gewonden.

Volgens de burgemeester zijn onder meer een bekend klooster, flatgebouw en filmstudio geraakt en staan deze in brand. Hij riep de bevolking op om een schuilplaats te zoeken. Ook zitten 140.000 mensen momenteel zonder stroom, omdat elektriciteitskabels zijn beschadigd.

Polen heeft maandagochtend vroeg gevechtsvliegtuigen ingezet en zijn luchtverdedigingssystemen en radarverkenning in staat van paraatheid gebracht na de Russische luchtaanvallen. Dat meldden de Poolse strijdkrachten in een bericht op X. "Deze acties zijn preventief van aard en hebben tot doel het luchtruim te beveiligen en te beschermen, met name in gebieden die grenzen aan de bedreigde regio's", aldus het bericht.