Ivoorkust verrast op WK voetbal met overwinning op Ecuador

PHILADELPHIA (ANP) - Ivoorkust heeft in de nacht van zondag op maandag op het WK voetbal met 1-0 van Ecuador gewonnen. Invaller Amad Diallo maakte in de blessuretijd het enige doelpunt van de wedstrijd in het Philadelphia Stadium. Het was de eerste van een reeks van zes wedstrijden in het stadion dat normaal gesproken het onderkomen is van het American football-team van de Philadelphia Eagles.

Ivoorkust staat met 3 punten op de tweede plaats in groep E achter Duitsland, dat zondag met 7-1 van Curaçao won.

Het Ecuador van bondscoach Sebastián Beccacece kon ondanks de sterspelers Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Piero Hincapié (Arsenal) en Moisés Caicedo (Chelsea) de favorietenrol niet waarmaken.

De Ecuadoraan John Yeboah kreeg na bijna een half uur spelen een grote kans. De oud-speler van VVV-Venlo, Willem II en Almere City FC schoot tegen de lat, die Ecuador daarna met een inzet van Alan Minda nog een keer raakte.

Het Ivoorkust van bondscoach Emerse Faé is niet meer het topteam dat in 2024 de Afrika Cup won en kon daar in de eerste 45 minuten weinig tegenover zetten. Zijn keihard spelende elftal kreeg met Seko Fofana, Franck Kessié en Guéla Doué voor rust drie gele kaarten. In de tweede helft was de eerste grote kans voor Ivoorkust. In de 52e minuut schoot Elye Wahi tegen de lat boven doelman Hernán Galíndez. Daar leek het bij te blijven. Totdat Diallo in de slotfase raak kopte uit een assist van Wilfried Singo.

Ecuador doet voor de vijfde keer mee aan het WK voetbal. 'La Tricolor' kwam nooit verder dan de achtste finales. Voor Ivoorkust is dit het vierde WK. Bij de drie eerdere deelnames kwamen 'De Olifanten' niet voorbij de groepsfase.